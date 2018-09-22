Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal yolsuz ev tuttu

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal rahat tatil yapabilmek için araç yolu olmayan bir taş ev tuttu.

Güncellenme 22 Eylül 2018 13:30

Yaz aylarının son günlerini Marmaris Selimiye’de geçiren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, dört ay boyunca tekneyle Ege koylarını dolaştı ve gözlerden uzak olan bir taş ev kiraladı. İkilinin, gazetecilerin görüntü almasını istemedikleri için araç yolu olmayan bu yeri tercih ettikleri öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre, arkadaşlarının da eşlik ettiği çift, çarşı alışverişini ise zodyak bot kullanarak çözüyor. Kaldıkları yeri çok beğenen Kenan İmirzalıoğlu’nun, evi satın almak için girişimde bulunduğu da iddia edildi.

Oyuncu, üç sene önce aynı yerde ev satın alıp, daha sonra üç katı fiyatına satarak kâr elde etmişti.