Kemer Belediyesi'ne "haksız kazanç" operasyonu!

Kemer Belediyesi’nde 19 çalışanı ve 1 pazar esnafı gözaltına alındı.

Güncellenme 31 Ekim 2018 12:10

Antalya’da vergi tahakkuk veri girişlerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin yapılan operasyonda, Kemer Belediyesi’nin 19 çalışanıyla 1 pazar esnafı gözaltına alındı.

Haksız kazanç iddiası

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vergi tahakkuk veri girişlerinde mükelleflere ait borçları silerek kendilerine ve mükelleflere haksız kazanç sağlayan belediye çalışanlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Kimler gözaltına alındı?

Soruşturma kapsamında Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antalya merkez ve Kemer'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 19 belediye personeliyle 1 pazar esnafı gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.