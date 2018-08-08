Kemal Sunal polemiğine o isim de katıldı!

Fatih Altaylı, Kemal Sunal'ın filmleri için, "Kemal Sunal filmleri bu ülke insanına hakarettir" diyen Cemile Bayraktar'a tepki gösterdi.

Güncellenme 08 Ağustos 2018 10:51

Türkiye’nin büyük tepki gösterdiği Kemal Sunal eleştirisinin yankıları hala devam ediyor. Toplumun her kesiminden eski Cemile Bayraktar’a tepki gelmeye devam ediyor. Gazeteci-yazar Fatih Altaylı, konuyu köşesine taşıyarak sert açıklamalarda bulundu.

Cemile Bayraktar’ın adını ilk kez duyduğunu ve duyduktan üç saniye sonra unuttuğunu belirten Altaylı, "Kemal Sunal filmleri bu ülke insanına hakarettir” ifadelerini kullanan Bayraktar’a ağır eleştiriler doğrulttu.

“Adını 3 saniye sonra unuttuğum biri”

Altaylı, “Türkiye'de filmleri en çok seyredilen, üzerinden yıllar geçtiği halde hala güldüren, düşündüren, eğlendiren Kemal Sunal'ın filmlerini eleştirmiş adını hayatımda ilk kez duyduğum ve duyduktan yaklaşık 3 saniye sonra unuttuğum biri. Demiş ki, "Kemal Sunal filmleri bu ülke insanına hakarettir" ifadelerini kullandı.

“Kemal Sunal’a değil, Türk halkına hakaret”

Bu cümlede Kemal Sunal'a değil, Türk halkına açık bir hakaret gördüğünü yazan Altaylı, “Bu filmler bu kadar izlenip bu kadar sevilmişse ve bunu iddia eden adını hatırlamadığım kişi bu filmlerin hakaret olduğunu düşünüyorsa bu halka hakarettir, Sunal'a değil” dedi.

“Kemal Abi'ye yapılmış bir ayıptır”

Altaylı, "Tabii işin bir diğer tarafı da Sunal ailesinin bu kişi ciddiye alıp yanıt vermesi. İşiniz gücünüz mü yok da her türlü saçmalığa, zırvalığa yanıt veriyorsunuz. O yazının adını bilmediğim yazarı ile Kemal Abi'nin adını yan yana anmak dahi Kemal Abi'ye yapılmış bir ayıptır” ifadelerini kullandı.