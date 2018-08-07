Kemal Sunal polemiği büyüyor!

Ali Sunal, babası Kemal Sunal'ın filmleri için "insanın aklıyla alay ediyor" diyen Cemile Bayraktar'a cevap verdi.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 10:16

Geçen sene Yeni Şafak’tan ayrılan yazar Cemile Bayraktar, Yeşilçam’ın güldüren adamı Kemal Sunal’ın filmleri hakkında yorum yapınca ortalık karıştı. Ali Sunal, Bayraktar’ın söylediği bu sözlere cevap vererek “Bu ismin altında kalırsın” dedi.

İnsanın zekası ile alay ediyor iddiası

Cemile Bayraktar, Twitter hesabından Kemal Sunal’la ilgili bir paylaşımda bulundu. Sunal’ın filmlerinin iyi yapımlar olmadığını yazan Bayraktar, Kemal Sunal’ın Türkiye’nin bir markası olduğunu, değerli biri olduğunu, zihinsel anlamda Türkiye’ye kötülük yapmış biri olduğunu, bu filmlerin insanın zekası ile alay ettiğini belirtti.

Ali Sunal’dan cevap

Bu sözleri çok sayıda Twitter kullanıcısı tepki gösterirken, Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’da babası hakkında yapılan bu açıklama hakkında paylaşımda bulundu.

“Kemal Sunal, sırtını halka dayamış biri”

Ali Sunal, Cemile Bayraktar’ın babasının filmlerini beğenmediğini, bunun çok da önemli olmadığını, bu filmlerin kötü olduğunu, halka hakaret olduğunu belirtecek kadar bilgisinin söz konusu olmadığını, bunun da hiç önemli olmadığını, Kemal Sunal’ın sırtını halka dayamış bir oyuncu olduğunu, Kemal Sunal’ın harika bir insan olduğunu, prim yapmak ünlü olmak için artık bu melek insana dil uzatılmaması gerektiğini, bunun büyük bir ayıp olduğunu, halkın Kemal Sunal’ına laf ettirmeyeceğini, Bayraktar’ın bu güzel isim altında ezileceğini ifade etti.