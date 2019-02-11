Ermenistan'da tutuklanan Kemal Öksüz'ün bugün ABD'de yargılanmasına başlanıyor.

Güncellenme 11 Şubat 2019 10:11

ABD kongresine Türkiye aleyhinde yalan beyanlarda bulunarak suç işleyen FETÖ üyesi Kemal Öksüz, hakim karşısına çıkıyor.

Yargılanmasına bugün başlanıyor

ABD Adalet Bakanlığı’nın hakkında iddianame hazırladığı ve geçen yılın ağustos ayında Ermenistan’da tutuklanan FETÖ’cü Öksüz’ün yargılanmasına başlanıyor.

ABD yasalarını çiğnedi

Başkent Washington'da görülecek davada Öksüz, 2013'te bazı ABD Kongresi üyelerinin Azerbaycan'a yaptığı bir gezinin finansmanıyla ilgili Kongre etik kurallarını ihlal etmek ve yasaları çiğnemekle yargılanıyor.

Ermenistan’da tutuklandı

Ermenistan’da tutuklanarak, ABD’ye iade edilen Öksüz, geçen senenin aralık ayında hakim karşısındaki ilk ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmişti.

Tutuksuz yargılanıyor

50 bin dolar kefaretle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Öksüz'ün ilk duruşmasında ortaya çıkacak tablonun, kendisinin alacağı cezayı önemli ölçüde şekillendireceği belirtiliyor.