Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim istiyor

En kısa zamanda seçim yapılmasını istediklerini ifade eden CHP Lideri, bütün hazırlıkları yakından takip ettiğini söyledi.

Güncellenme 20 Kasım 2017 11:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim talimatı

Bazı belediyelerde yaşanan istifaları hatırlatan CHP Lideri, erken seçim için aylar öncesinden gerekli talimatları verdiğini ve çalışmaları yakından izlediğini söyledi.

Türkiye'nin büyümesine inanmıyor

TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamlarının da sorgulanması gerektiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuda ciddi tartışmaların olduğunu, konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

"Tek çare seçim"

Dünya Gazetesi'ne konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz en kısa zamanda seçim yapılmasını istiyoruz. Bugün Türkiye'de 28 milyondan fazla vatandaşımız seçmediği belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Bir taraftan seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atanırken diğer yandan bazı belediye başkanları tehditle görevden uzaklaştırılıyor. Milletvekilleri hapiste akademisyenler sürgün. Türkiye bu tabloyu taşıyamaz. Taşıyamadığı, ekonomik göstergelere de yansıyor. Bu ağır tablo karşısında tek çaremiz adil rekabet şartlarında yapılacak demokratik seçimdir. Bu tabloyu gördüğüm için aylar öncesinden parti yöneticilerine ve örgütlerimize seçime hazırlık talimatı verdim. Bütün hazırlıkları yakından takip ediyorum. Bütün ana sektörlere ilişkin çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.