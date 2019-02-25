Kemal Karpat, son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Karpat için "Kaybettiğimiz büyük tarih insanlarımız bize adeta sonbahar hüznü yaşatıyor" dedi.

Güncellenme 25 Şubat 2019 11:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal Karpat için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

“Sonbahar hüznü yaşattı”

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaybedilen büyük tarih insanlarının sonbahar hüznü yaşattığını, bu büyük alimlerin yerinin doldurulmasının zor olacağını, bu duygularla Karpat’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine de baş sağlığı dilediğini belirtti.

“Bir köy imamının evladıydı, babası ilk öğretmeniydi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademi dünyasına bu büyük kayıpları için özellikle taziyeleri ifade ettiğini, Türk-İslam medeniyetinde alimin ölümünün alemin ölümü gibi olduğunu, ilim rütbesinin rütbelerin en büyüğü olduğunu, bu acı kaybın üzüntüsünün yaşandığını, Kemal Karpat’ın dünyaya Türk anne ve babanın evladı olarak geldiğini, Dobruca’nın da Türk yurdu olduğunu, Kemal Karpat’ın bir köy imamının evladı olduğunu bu nedenle ilk öğretmeninin de babası olduğunu, kendisine bıraktığı mirası dünya çapında akademik bir başarı ile taçlandırdığını ve en büyük başarısı olduğunu söyledi.

Kemal Karpat’ın ülkenin kadim tartışmalarına soğukkanlı yaklaşabildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, her insan gibi onun da hayatının bazı dönemlerinde bir takım fikri tercihler yaptığını belirtti.

“Büyük alimlerin yerini doldurmak zor”

Kemal Karpat hocanın çalışmalarından yararlanmaya devam edileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Keşke kendisine Rabbimiz daha uzun bir ömür verseydi de önümüzdeki kritik dönemde hocamız analizleriyle, tecrübeleriyle yol göstermeye devam etseydi. Kaybettiğimiz büyük tarih insanlarımız bize adeta sonbahar hüznü yaşatıyor. Bu büyük alimlerimizin yerini doldurmamız zor olacak. Bu duygularla hocamız Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum” dedi.