Kemal İnci daha önce de kanseri yenmiş

İzmir'deki evinde uykusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kemal İnci'nin daha önce de kanseri yendiği ortaya çıktı.

Güncellenme 01 Ekim 2018 11:01

Çok sayıda sinema, tiyatro ve dizide rol alan 85 yaşındaki usta oyuncu Kemal İnci, İzmir Karşıyaka’ya bağlı Şemikler semtindeki evinde uykuda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. İddiaya göre usta oyuncu uzun zaman önce kanser hastalığını da yenmiş.

“Acımız büyük”

Acılarının büyük olduğunu belirten Kemal İnci’nin yeğeni Murat İnci, amcasının buraya taşınalı 15 gün olduğunu, Ürkmez Orhanlı'da 25 sene oturduğunu, ancak artık bahçe işleri ağır geldiği için buraya yerleşmeye karar verdiğini, 5 aydır da lenf kanseri nedeniyle kemoterapi gördüğünü, 10 gün önce sonuçları aldıklarını ve çok iyi çıkınca kutladıklarını, 'Bunu da yendim' dedi ama maalesef kalp krizinden vefat ettiğini, şaşkınlık içinde olduklarını ve çok üzgün olduklarını söyledi.

“Amcam uykuda kalp krizi geçirmiş”

Kemal İnci'yi haftada birkaç gün ziyaret ettiğini, ölüm haberini ise komşularından aldığını kaydeden Murat İnci, şunları söyledi: "Amcam uykuda kalp krizi geçirmiş. Yeni taşınmış olmasına rağmen çok iyi komşulara sahipti. Ben de onlardan vefat haberini aldım. Eve daha tam olarak yerleşememişti. Duvara asmak istediği şeyleri daha asamamış, çekiç sehpada duruyordu. Fırsatı kalmadı zamanı yetmedi. Amcam, babam için de, oyuncu kızlarım için de Türk sinemasının başlangıcıdır. Acımız çok büyük. O çok yönlü bir sanatçıydı. Oyunculuğun yanında senaryo yazıyor, beste yapıyordu. En son Yeşilçam Anıları adında kitap çıkarmıştı. Bu kitabın ikincisini çıkarmak için de birlikte hazırlık yapıyorduk ancak zamanı yetmedi.”