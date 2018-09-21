Kediciklerin sırrı ifşa oldu!

Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonla gözaltına aldıktan sonra itirafçı olan ve serbest kalan Ayça Pars, örgüt hakkındaki tüm gerçekleri anlattı.

Güncellenme 21 Eylül 2018 14:39

Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonla gözaltına aldıktan sonra itirafçı olan ve serbest kalan Ayça Pars, örgüte nasıl girdiğini, neler yaşadığını ve cezaevinde geçirdiği zamanı AA muhabirine anlattı.

Lise yıllarında Oktar’la tanışmış

17 yaşında bir kolejde okuduğunu, arkadaşlarıyla yazlıkta kalırken dini bilgiler anlatan ve o zaman "Adnancılar" olarak isimlendirilen bazı insanlarla tanıştığını belirten Ayça Pars, bir süre sonra Ortaköy'deki eve götürülerek Adnan Oktar'la tanıştırıldıklarını anlattı.

Ayrılan kişilere münafık yakıştırması

Pars, Oktar'ın herkesi tek tek seçerek gruplara ayırdığını, sonra da sadece 30-40 kişilik birinci grubun içindekilerle görüşmeye başladığını dile getirerek, örgüt içinde bir dönem toplu ayrılmaların yaşandığını, Oktar'ın ayrılan kişileri "münafık" olarak tanımladığını aktardı.

Oktar’ın tercih ettiği kadın modeline sokuyordu

Oktar'ın tercih ettiği bir kadın modeli olduğunu anlatan Pars, "O bayanlara çeşitli kozmetik uygulamalar yaptırıyordu. Bazılarının yüzlerine estetik müdahale yapıldı. Adnan Oktar'ın istediği belli bir model var, o modele gelene kadar botoks gibi takviyelerle bu hale getiriliyordu. Diğerlerini yanında tutmuyordu" dedi.

“Bu paylaşımı yapmayanlara ceza veriliyordu”

Ayça Pars, Oktar'a "herkesin aşık olduğu kişi" imajının verilmeye çalışıldığını dile getirerek, "Bir liste çıkarılıyordu, Adnan Oktar'la fotoğrafı olmayan kadınların mutlaka fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmaları gerekiyordu. Herkesin mutlaka Adnan Oktar'ı ne kadar sevdiğiyle ilgili bir paylaşım yapması zorunluydu. Bu paylaşımı yapmayanlara ceza veriliyordu. Ayrılanlar aleyhine paylaşım yapılması isteniyordu." diye konuştu.