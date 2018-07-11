"Kedicikler"i gören hayrete düştü! Meğer...

Kamuoyunda Adnan Oktar'ın kedicileri olarak bilinen kadınların sade görüntüleri görenleri hayrete düşürdü.

Güncellenme 11 Temmuz 2018 12:49

Sabah saatlerinde başlatılan Adnan Oktar ve kediciklerine yönelik operasyon devam ediyor. Hakkında birden fazla suçtan arama bulunan Oktar ve ekibinin kelepçeli bir şekilde gözaltına alınması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca operasyon yapılanlar arasında kedicikler de bulunuyor.

Hazırlıksız yakalandılar

Adnan Oktar'ın "Kediciklerim" dediği kızların da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınan sayısı her geçen dakika artıyor. Kapsamlı faaliyetlerle yürütülen Oktar operasyonunda apar topar kelepçelenerek getirilen kızlar, kameralara hazırlıksız yakalandı.

Ekranlarda kusursuz göründüler

Ekranlarda ve sosyal medyada abartılı ve kusursuz bir görüntü veren kediciklerin gözaltına alındığı sırada gerçek yüzleri ifşa oldu. İlginç dansları ve kahkahalarıyla da gündem olan kedicikler, İstanbul Emniyetine, doğal halleriyle getirildiler.

Polisler bile şaşırdı

Ekranlarda aşırı makyaj ve abartılı görünümleri ile dikkati çeken kediciklerin bu görüntüleri görüntüleri adeta şok etti. Kadınları o halde gören polisler bile şaşkına döndü.