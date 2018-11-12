Keçiboynuzunun bilinmeyen faydaları!

Kalp ve damar sağlığı açısından keçiboynuzu mucizevi bir besin olup koruyucu ve tedavi ettirici bir etkiye sahiptir.

Güncellenme 12 Kasım 2018 14:43

Keçiboynuzu içerisinde bulunan çözünmeyen posa, polifenoller ve taninler sağlık açısından oldukça etkili bir besindir. Özellikle antioksidan özelliği bakımından kalp ve damar sağlığı açısından da önemlidir. Keçiboynuzu potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum ve demir açısından oldukça zengin olup, posa miktarı da yüksektir. Kalsiyum bakımından zengin bir besin olması kadınlar ve çocuklar tarafından özellikle tüketilmesi gerekir. Kadınlarda özellikle ilerleyen yaşlarda kemiklerden kalsiyum çekilimi olur ve osteoporoza karşı tedbirler alması gerekir. Keçiboynuzu da bu bakımında son derece önemlidir ve çocuklar içinde kemik gelişimi ve kalsiyum depolarını doldurmak için önemli bir yere sahiptir.

Kalp ve damar sağlığını korur

Kandaki kolesterol düzeyini ve LDL kolesterolü üzerinde keçiboynuzunun olumlu etkisi bulunur. Yapılan çalışmalarda 2 ay boyunca çiğ olarak 10 gram keçiboynuzu unu ekleyip tükettiler. Süt, su veya yoğurt içerisine keçiboynuzu ekleyerek 2 ay tüketen kişilerinin değerlerinin normale döndüğü ortaya çıkmıştır.

Sindirim sistemine yardımcı

Sağlığa yararlı besinler arasında yer alan keçiboynuzu bağırsak ve sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunuyor. Vücutta suyu tutarak bağırsak hareketlerinin kolaylaşmasına yardımcı olur. Aynı zamanda sindirilemez özelliği olması bakımından bağırsaklarda süpürge görevi görür. Uzmanlar süte kakao yerine keçiboynuzu unu ekleyerek tüketmenin daha sağlıklı olduğunu vurguluyor.

Öksürük tedavisinde etkili

Kalsiyum bakımından zengin olması kemikler açısından önemlidir. Balgam söktürücü bir etkiye sahip olması bakımından da öksürük tedavisinde önemli bir yere sahiptir.