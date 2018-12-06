Keçi Belka, sahibinin 20 bin Euro'sunu yedi

Sırbistan’da arazi satın almak için 20 bin euro biriktiren ailesinin parasını keçi yedi.

Güncellenme 06 Aralık 2018 13:01

Sırbistan’da Arandelovac şehri civarındaki Ranilovic köyünde yaşayan Simic ailesi, 10 hektarlık bir arazi almak için 20 bin Euro biriktirdi. Toprak satın almak için satıcıyı bekleyen aile, bu sırada parayı masaya bıraktı. Olay bundan sonra ilginç bir hal aldı.

Masadaki parayı keçi yedi

Başlarından geçen olayı aktaran Milena Simic, kayınpederinin sabah hayvanları doyurmak için çıktığını, kapının açık olduğunun farkına varamadığını, kendilerine ait olan Belka adlı keçinin masadaki parayı yemeye başladığını söyledi.

Geriye 300 euro kaldı

Simic, bir hışırtı ve gürültü duyunca rahatsız olduklarını, kocasının neler oluyor diye bakmaya gittiğini, gördükleri karşısında fenalaştığını, keçi Belka’nın tüm parayı yediğini, kocasının bu manzara karşısında adeta kalbinin duracak gibi olduğunu, keçinin masadaki tüm parayı yediğini, geriye 300 euro kaldığını söyledi.

Kocası şok geçirdi

Yaşananlardan sonra kocasının konuşmadığını anlatan talihsiz kadın, oturup sadece tek bir noktaya baktığını anlattı.

Öte yandan haberde, keçinin kesildiği ve kızartıldığı belirtildi.