Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz şehitlerine saygısızlık!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un 15 Temmuz şehitlerini anmasına tepki gösteren Kazım Karabekir'in torunu vatandaşlar tarafından alkışlarla protesto edildi.

Güncellenme 27 Ocak 2019 13:42

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karaman’da düzenlenen Kurtuluş Savaşı komutanlarından Kazım Karabekir Paşa’yı anma törenine katıldı.

Kazım Karabekir’in torunundan Bakan Kurum’a tepki

Bakan Kurum’un 15 Temmuz darbe girişiminden bahsettiği sırada salonda kendisini dinleyen Kazım Karabekir'in torunlarından Ferhan Ayasbeyoğlu, söz alarak "Bugün 15 Temmuz hakkında konuşmamanızı rica ediyorum. Yarın, öbür gün istediğinizi yapın ama lütfen buna alet etmeyin. Böyle bir konuşma yapılması benim kanıma dokunuyor" sözleri ile tepki gösterdi.

Bakan Kurum’dan net cevap

Tepki üzerine Bakan Kurum da Ayasbeyoğlu'na "Biz 15 Temmuz’da vatanın, milletin bütünlüğü için bu mücadeleyi verdik. O gün de birçok şehidimiz, birçok gazimiz oldu. Onlar da vatanın birliği, beraberliği, bütünlüğü için mücadele etmiştir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar bakana sahip çıktı, torun salonu terk etti

Bakan Kurum’a alkışlarla destek veren salondaki vatandaşlar, "O torunuysa, biz de manevi torunuyuz" sözleri ile tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine Kazım Karabekir’in torunu Ayasbeyoğlu, salonu terk etti.