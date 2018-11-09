Kaza mı, suikast girişimi mi? Bu kez de May hedefte!

Avrupa ülkelerinin liderleri suikastçilerin hedefine girdi. Bu kez de İngiltere Başbakanı May'in konvoyuna bir araç daldı.

Güncellenme 09 Kasım 2018 17:36

Avrupa liderlere suikast iddiaları ile sarsılırken bugün İngiltere’den ilginç bir haber geldi. Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a suikast yapmaya hazırlanan 6 kişilik suikast timi yakalanmıştı. Olaydan iki gün sonra İspanyol polisi Başbakan Pedro Sanchez'e yönelik bir suikast girişiminin engellendiğini açıklamıştı.

May’in aracına otomobil çarptı

Bugün ise Belçika’ya ziyarette bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May'in konvoyuna bir araç daldı. Aracın May’i taşıyan otomobile çarptığı aktarıldı.

Olay, kutlama sırasında yaşandı

Olay, Birinci Dünya Savaşı’nın bitişini kutlama etkinliğine katılan May’in aracının alana girmesi ile yaşandı.

İki polis yaralandı

La Libre Belgique gazetesinin haberine göre, yaşanan kaza dolayısı ile iki polis yaralandı. Öte yandan konvoyda, Belçika Başbakanı Charles Michel de vardı.