Kayyum atanan FETÖ şirketleri satılıyor

TMSF Başkanı Gülal, FETÖ'ye ait kayyum atanan şirketlerin satılacağını söyledi.

Güncellenme 15 Ocak 2019 11:15

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kayyumlar tarafından yönetilen 955 şirket olduğunu, bunların toplam büyüklüğünün 56,5 milyar lira olduğunu, öz kaynak rakamının da 19,8 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Bu şirketlerin 2018 yılında bir önceki yıla oranla ortama yüzde 27 büyüdüğünü belirten Gülal, TMSF yönetimindeki tüm şirketlerin enflasyonla mücadeleye katkı sağlamaya devam ettiğini aktardı.

Mağduriyetler çözüme kavuşmak üzere

Gülal, FETÖ soruşturmaları kapsamında kayyum atanan Dumankaya şirketlerinde yaşanan mağduriyetlerin çözümünde de sona yaklaşıldığını bildirdi.

Dumankaya ve Naksan satılıyor

Dumankaya şirketlerinde sekiz bine yakın mağdurun bulunduğunu belirten Gülal, konuya dair çalışmaların devam ettiğini, Dumankaya ile ilgili Alman bir şirketle anlaşıldığını, onların şu an proje kapsamında çalışmaya başladığını, Dumankaya’nın sorunlu tarafının çözüme kavuşmaya yakın olduğunu, sorunlu şirketlerden birinin de Naksan olduğunu, gelecek dönemlerde Naksan Plastik ve Royal Halı şirketlerini satmayı planladıklarını, 2019 yılı içinde sorunlu şirketlerin satış sürecini başlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Milli servet gözüyle bakılıyor

Gülal, ekonomik olarak iyiye giden şirketleri satmayı düşünmediklerini, TMSF’nin kayyumla yönetilen şirketlere milli servet gözüyle baktığını söyledi.

Adnan Oktar’a ait şirketler ne durumda?

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmaya değinen Gülal, bu gruba ait 86 şirketin bulunduğunu, bu firmalara da kayyum atandığını söyledi.

Gülal, bu şirketlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik. Bu 86 şirketi TMSF kayyumluğunda yönetiyoruz. Şu anda tespit çalışmaları da devam ediyor. Bu şirketlerin birçoğu gayri faal, 80'inde çok fazla bir işlem yok. Adnan Oktar'ın şirketlerinin 10 milyon liralık aktif bir büyüklüğü var" diye konuştu.