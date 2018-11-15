Kayserispor'a transfer şoku

Süper Lig'de tutunma planları yapan Kayserispor, aldığı ceza nedeni ile devre arası transfer yapamayacak.

Güncellenme 15 Kasım 2018 16:59

Süper Lig'de kalmanın hesabını yapan ve çok sayıda oyuncusu cezalı ya da sakat olan Kayserispor, devre arası transfer yapmama kararı aldı.

Önce FIFA'lık oldu, daha sonra da ceza aldı

Eski oyuncusu Adnane Tighadouini'ye sorumluluklarını zamanında yerine getiremeyen Kayserispor kulübü, ceza aldı. Kulüp Faslı oyuncu Adnane Tighadouini'yi 2015-2016 sezonunda İspanya’nın Malaga takımından kiralık olarak almıştı. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda ödemesi gereken 150 Bin Euro’yu zamanında ödemedi, önce FIFA'lık oldu daha sonra da ceza aldı.

Tighadouini'ye karşı yükümlülüklerini yerine getiremediler

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, geçmişte transfer edilen futbolcuya karşı yükümlülüklerini yerine getiremediklerini, bu nedenle kulübün para ve transfer yasağı cezası aldığını söyledi.

En üst seviyeden ceza verildi

Kayserispor’a 150 bin Euro, 75 bin frank faiz ve avukatlık masrafları, 1 dönem transfer yapamaz cezası verildiğini belirten Başkan Bedir, normalde 5 bin Frank ceza geleceğini, fakat kulübün FIFA'da fazla dosyası olmasından dolayı en üst seviyeden ceza verildiğini vurguladı.

Cezayı devre arası çekecekler

Bedir, kulüp olarak bu sezon başında 150 bin Euro’yu ve 75 bin frank cezayı ödediklerini, para cezasını ödemelerine rağmen transfer yasağının cezasını kaldırtamadıklarını, FIFA yetkililerinin bu cezayı ya devre arası ya da sezon sonunda çekme hakkı tanıdıklarını, sezon sonunda daha büyük sıkıntı oluşacağı için, bu cezayı devre arasında çekmeyi tercih ettiklerini, yani bu sezon ligin devre arasında transfer yapamayacaklarını söyledi.