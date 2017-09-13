Kayseri'de isim benzerliği cinayeti
Kayseri'de tabanca ile vurularak öldürülen 34 yaşındaki Mustafa Demirkol'un, isim benzerliği yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Merkez Melikgazi İlçesi Caferbey Mahallesi'nde 2 gün önce, işsiz olan Mustafa Demirkol, tabanca ile 3 yerinden vurarak öldürüldü.
Cinayetle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde; uyuşturucu ticaretinde anlaşmazlık yaşadıkları Mustafa T.'yi öldürmek istedikleri ancak isim benzerliği nedeniyle Mustafa Demirkol'u öldürdükleri ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
NTV