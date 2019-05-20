Kayseri'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kayseri'de büfe ve bakkallardan FETÖ'nün mahrem imamları tarafından arandıkları iddia edilen 57 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 20 Mayıs 2019 13:20

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan, 57 Askeri personelin ardışık olarak arandıkları ve bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından yapılan örgütsel aramalar olduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

31 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı

Yapılan çalışmalarda, bu şahıslardan 26’sı hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı, haklarında işlem yapılamayan 21’si muvazzaf, 7’si ilgili KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen ve 3’ü emekli ve ihraç olmak üzere toplam 31 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

22 kişi gözaltına alındı

Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.