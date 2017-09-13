Kayseri'de ByLock operasyonu: 16 gözaltı

Kayseri merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları öne sürülen 16 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme 13 Eylül 2017 10:31

Kayseri merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 16 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 24 zanlının yakalanması için Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Kırıkkale ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlılardan A.Y, E.D, F.Ö, F.Ş, G.G, H.K, H.Y, K.B, M.K, K.B, M.F.T, M.A.Y, R.Z, R.T, S.Ç. ve E.Y. gözaltına alındı.

Firari 8 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.