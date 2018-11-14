Kayık ittifakı geri dönüyor! Saadet Partisi'nden flaş açıklama

CHP, HDP, İyi Parti'nin gizli ittifakına Saadet Partisi de dahil olmak istiyor.

Güncellenme 14 Kasım 2018 12:10

Mart 2019’da yapılacak seçimler öncesi muhalefet partileri ittifak arayışına girdi. Bu kapsamda CHP’nin hem HDP hem de İyi Parti ile gizli görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrasında Saadet Partisi bir açıklama yaptı.

İttifaka yeşil ışık

Saadet Partisi, 24 Haziran seçimlerde destek vererek iki milletvekilini Meclis’e sokan CHP’ye yerel seçimlerde de destek için yeşil ışık yaktı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, genel prensiplerinin bütün il, ilçe ve beldelerde aday çıkarmak olduğunu, istisnai yerlerde farklı iş birlikleriyle şartların uygun olması durumunda çizgilerini bozmadan ittifak yapabileceklerini, bu konuda çok katı olmadıklarını söyledi.