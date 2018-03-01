Kaygısızlar'ın Memnun'undan kötü haber!

Dizilerde oynadığı karakterlerle Türk izleyicisinin gönlünde taht kuran Ercan Yazgan, felç geçirdi.

Güncellenme 01 Mart 2018 10:05

Kaygısızlar dizisindeki Memnun Kaygısız karakteri ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ercan Yazgan, hastaneye kaldırıldı. Özellikle oynadığı dizilerle tanınan Yazgan, ani bir felç geçirerek Sultanbeyli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisine devam edilen ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ercan Yazgan kimdir?

4 Nisan 1946 yılında Sinop'ta dünyaya gelen Ercan Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki şoför İsmet tiplemesi ile tanındı.

Daha sonra 1989-2002 yıllarında aralıksız 13 yıl devam eden Bizimkiler adlı dizide "Kapıcı Cafer" rolü ile Türk izleyicisinin beğenisini kazandı. Kaygısızlar dizisiyle kariyerinde zirve yapan Yazgan oyunculuk hayatı boyunca birçok dizi ve sinema projesinde de yer aldı.