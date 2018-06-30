Kaybolan müzisyenin cansız bedenine ulaşıldı

Yaklaşık bir hafta önce tatile gittiği Antalya'da kaybolan müzisyen Metin Kor, kamp yaptığı alanın çevresinde ölü bulundu.

Güncellenme 30 Haziran 2018 15:36

Antalya Kaş'a tatil için giden ve 22 Haziran'da kaybolan müzisyen Metin Kor'un kamp yaptığı yerin yaklaşık 500 metre yukarısında cesedi bulundu.

İstanbul'da yaşayan Metin Kor adlı müzisyen, 20 Haziran'da tatil ve kamp için Kaş'a gitmişti. 21 Haziran'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçmişti.

İddiaya göre, müzisyen Kor, Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller Bölgesi'nde bulunan çoban evlerinin yanına çadır kurdu.

Kaybolduğu 22 Haziran tarihinde çobanlarla konuşan ve eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor, 23 Haziran Cuma gününden sonra haber alınamadı.

Kor'un cansız bedeni, Korun cansız bedeni, kamp yaptığı alanının yaklaşık 500 metre yukarısında bulundu.