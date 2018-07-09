Kaybolan bir çocuk daha ölü bulundu!

Hatay'da sekiz gün önce kaybolan ve cenazesine ulaşılan Ufuk Tatar toprağa verildi.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 11:23

Hatay Hassa'da kaybolan ve 8 gün sonra cesedi bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cenazesi, Kırıkhan'da toprağa verildi. Baba Mehmet Tatar ile annesi Durdu Tatar yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi.

Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan ve arama çalışmalarının 8. gününde olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yollukları Mahallesi'nde sert ve dik kayalık bölgede cansız bedenine ulaşılan Ufuk Tatar'ın cesedi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cenazesi, ilk olarak Kırıkhan ilçesinde Özyörük Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından küçük çocuğun cenazesi, YörüklerCamii'ne götürüldü.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Ufuk Tatar'ın cenazesi Aydınlı Mahallesi mezarlığına defnedildi.