Kavlov'u vuran Altıntaş'ın birlikte olduğu isim konuştu

Kavlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın birlikte olduğu kadın konuştu.

Güncellenme 28 Kasım 2018 10:07

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un vurulmasına dair iddianamede, Mevlüt Mert Altıntaş'ın 2016 Ekim ayında para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği Natalya Vladimirovna Loginova adlı kadının ifadesi de yer aldı.

Para karşılığı ilişki

Cumhuriyet’in haberine göre, Altıntaş’ın bir eskort sitesinden iletişime geçerek birlikte olduğu Loginova isimli kadın konuştu. Loginova, Altıntaş’ın bu ilişki karşılığında kendisine 250 dolar ödediğini belirtti.

Sessiz ve sakin biriymiş

Suikasttan sonra FSB’nin kendisi ile iletişime geçtiğini belirten Loginova, Altıntaş'ın Büyükelçiyi öldüren kişi olduğunu bu şekilde öğrendiğini, cinsel hizmet verdiği sırada sessiz, sakin ve zararsız biri olduğunu, çocuk gibi mütevazı hareket ettiğini, kendisine izletilen suikast videosunda ise agresif göründüğünü, bu nedenle o anda bir tür uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğunu düşündüğünü söyledi.

Altıntaş’ı teşhis etti

Kavlov’a yapılan suikast sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, Altıntaş ile ilişki yaşadığı iddiası ile Loginova gözaltına alınmıştı. Tanık olarak dinlenen kadına, 12 Ocak 2017'de teşhis için fotoğraf gösterme işlemi yapıldı. Loginova ise 26 Ekim 2016'da birlikte olduğu adamın, saldırı görüntülerindeki Altıntaş olduğunu teşhis etti.

Suikasttan önce tanışmışlar

2016’nın Ekim ayında Ankara’ya geldiğini belirten Loginova, Mevlüt Mert Altıntaş ile suikasttan önce 26 Ekim 2016'da tanıştığını, buluşma görevini veren operatörün adının Sveta olduğunu, Altıntaş'ın eskort sitesine ilk defa başvurduğunu, operatörün Altıntaş’ın öğrenci olduğunu söylediğini, onun kaldığı yere gitmesini ve taksi parasını da ödeyeceğini söyleyip, telefon numarasını gönderdiğini anlattı.