Katy Perry'den itiraf gibi açıklama

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, içinde bulunduğu travmadan çıkınca çocuk sahibi olmak istediğini açıkladı.

Güncellenme 09 Şubat 2018 09:51

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, yaptığı açıklama ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Glamour adlı degiye kapak olan 33 yaşındaki güzel yıldız, dergiye verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Kariyeri ile ilgili konuşan Perry, 20'li yaşların başında çok zorluklar çektiğini ve bu dönemde çok biliçsiz olduğunu söyledi.

Zor bir çocukluk dönemi geçirdiğinden bahseden Katy Perry, çocukluğunda ailesinin çok katı olduğunu ama kendisini hep özgür ruhlu hissettiğini bu yüzden ailesi ile arasında zıtlıklar oluştuğunu açıkladı. Yaşadığı bu durumu bir travma olarak değerlendiren Perry, içinde bulunduğu durumdan çıkınca çocuk sahibi olmak istediğini ve aile kurmak istediğini sözlerine ekledi.

Güzel şarkıcı Katy Perry'nin sosyal medyayı aktif olarak kullandığı ve Twitter'da 108 milyon, Instagram'da ise 68,4 milyon kişi tarafından takip ettiği biliniyor.