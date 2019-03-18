Katlanabilir telefon rekabeti kızışıyor!

Samsung, Huawei ve Xiaomi'nin katlanabilir telefon üreteceğini duyurması sonrası Google'dan da bir hamle geldi.

Güncellenme 18 Mart 2019 10:39

Samsung ve Huawei'nin katlanabilir telefon hamlesi sonrası gözler diğer büyük telefon markalarına çevrildi. Çinli dev firma Xiaomi'nin de çok yakında kendi katlanabilir telefonunu tanıtacağı iddiaları sonrası bir haber de dünya devi Google'dan geldi.

Diğerlerinden farklı

Buna göre; Google, katlanabilir cihaz gösteren yeni bir patent başvurusunda bulundu. Fakat bu cihaz normal katlanabilir telefondan biraz daha farklı.

Z şeklinde katlanabiliyor

Sızan görüntülerde Google’ın üzerinde çalıştığı cihaz, bükülebilir bir OLED paneli gösteriyor. Bu panel, şimdiye kadar gördüğümüz diğer katlanabilir cihazlardan farklı olarak Z şeklinde katlanıyor.

Bu katlanma şekli tartışma konusu oldu

Cihazın bu şekilde katlanmasının iyi bir fikir olup olmadığı tartışılırken, bu teknolojinin ne kadar dayanıklı olduğu henüz test edilmiş bile değil.

Patent başvurusunda “telefon” kelimesi geçmiyor

Bununla birlikte, Google'ın patentinde herhangi bir 'telefon' kelimesi geçmiyor. Bu, birçok nedenden kaynaklanıyor olabilir. Google, bu ekranları akıllı telefonlar için değil de tabletler için tasarlıyor olabilir veya şirket bu tasarımı farklı şekilde sınıflandırıyor olabilir.