Katil zanlısı damat tutuklandı
Yeni Akit Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Kadir Demirel cinayetinin katil zanlısı Cemil Yavuz karanfil tutuklandı.
CNN Türk'te yer alan habere göre, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen damadı Cemil Yavuz Karanfil tutuklandı.
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel cinayetiyle ilgili adliyeye sevkedilen damadı Cemil Yavuz Karanfil tutuklandı.
Demirel'i öldüren eşi Esma Karanfil'i ise ağır yaralayan Cemil Yavuz Karanfil dün İzmir'de yakalandı. Saat 08.45 sıralarında Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Cemil Yavuz Karanfil, emniyete sorulurken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Kaynak: CNN Türk