Katarlı bakan Türkiye'ye geliyor!

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Cassim el-Sani yarın Bakan Pekcan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor.

Güncellenme 03 Eylül 2018 17:45

Türkiye ve Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın yarın paraf edileceği; mal ve hizmet ticaretinde kapsamlı serbestleşmeyi amaçlayan anlaşma kapsamında Türkiye'nin cari açığının daraltılması ve Katar sermayesinin çekilmesinin de hedeflendiği belirtildi.

İki ülkenin Ticaret Bakanları bir araya gelecek

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile onun davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret edecek olan Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Cassim el-Sani yarın Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını paraflamak üzere bir araya gelecek.

Kapsamlı bir serbestleşme amaçlanıyor

Mal ve hizmet ticaretinde kapsamlı bir serbestleşmeyi amaçlayan anlaşma ile başta petrol türevleri doğalgaz gibi girdilerin ucuza temini ile üretimde maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin cari açığı daraltılacak

Açıklamaya göre, telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsayan anlaşma, Türkiye'nin cari açığının daraltılması, ülkeye Katar sermayesinin çekilmesi konusunda ciddi bir atılım sağlayacak.

Katar ve Türkiye arasındaki ihracat ne kadar?

Açıklamada yer alan bilgiye göre; Türkiye'nin Katar'a ihracatı bu yılın ilk yedi ayında 611 milyon dolar, bu ülkeden ithalatı ise yüzde 195 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk müteahhitleri Katar'da bugüne kadar 14.8 milyar dolar değerinde 137 proje üstlendi.