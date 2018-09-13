Katar Şeyhi el Sani, Türkiye'ye özel uçak hediye etti

Şeyh el Sani, Katar Emirliği’ne ait VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

Güncellenme 13 Eylül 2018 13:39

Katar Emirliği’ne ait Boeing 747-8 tipi bir özel uçağın, Katar Şeyhi el Sani’nin hediyesi olarak Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna katıldığı belirtildi.

Türkiye’ye olan güveni nedeni ile hediye etti

Kokpit.aero'nun haberine göre, Katar Emirliği’ne ait VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçak, dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inerek Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna katıldı. VQ-BSK tescilli uçağı, Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi Türkiye’ye olan güveni ile bu uçağı hediye ettiği öğrenildi.

Uçak, 2015’te Katar Emirliği’ne teslim edilmişti

Boeing imalat hattından özel jet standartlarında imal edilen uçak, 2012’de ilk defa fabrikanın apronunda görüntülendiğinde ‘Bu uçak kimin’ soruları ortaya atılmıştı. Uçak daha sonra Seattle yakınlarındaki Everett Fabrikası’ndan San Antonio’ya gitti. Burada ‘Very VIP’ olarak adlandırılan standartlarda kabini özel jet haline getirildi. Uçak 2015’te Katar Emirliği’ne teslim edildi.

Özel donanımlı uçak 76 yolcu taşıyor

Normalde üç sınıflı 400 yolcu kapasiteli uçak özel donanımıyla 76 yolcu taşıyor. Ayrıca 18 kişilik uçuş ekibi de bu uçakta görev yapıyor. Toplantı salonları, yatak odası, özel reviri bulunan uçak üç yıllık hizmet süresinde 436 saat uçtuğu, toplam 200 iniş kalkış yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgi gösterdi

Uçağın satış kararından sonra bazı ülkelerin ilgilendiği öğrenildi. 400 milyon dolar fiyatla ikinci el pazara çıkan uçağa Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgi gösterdi. Katar Şeyhi bu talep üzerine uçağı hediye etti.

Pilotlar, THY tarafından belirlendi

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Geçtiğimiz ay THY, bu uçakta görev yapacak pilotları belirledi. Ekip benzer kokpite sahip olmaları nedeniyle 777 filosundan seçildi. Simülatör ve yer eğitimlerini tamamlayan pilotlar yurda döndü.

Katar’dan önce inceleme için Basel’deki AMAC Aerospace tesislerine getirilen uçak dün gece İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçtu. Boeing 747-8’in boyama ve modifikasyon işlemlerinin HABOM tesislerinde yapılacağı öğrenildi.