Katar basını: Vefa zamanı!

Katar medyası Başkan Erdoğan ile Emir Şeyh Temim'in yaptığı görüşmeye geniş yer verdi

Güncellenme 16 Ağustos 2018 12:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Çok önemli bir destek

Yapılan ikili görüşmede ABD’nin ekonomik saldırıları sonrasında oluşan sıkıntılar ele alındı. Katar lideri, görüşmede Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım sözüyle çok önemli bir destek verdi.

Arap ülkelerine karşı Katar’ın yanında durdu

Katar medyası ise bu görüşmeye geniş yer verirken, Türkiye’ye verilen yatırım sözü de manşetlerde yer aldı. Öte yandan Katar medyası, daha önce 5 Arap ülkesinin ambargosu ile karşılaştıklarını, bu süreçten Türkiye’nin yanlarında olduğunu, Türkiye için “vefa” zamanı olduğu vurgusu yaptı.

Vefa zamanı

Katar’ın tanınmış gazetelerinden olan Al Sharq, Türkiye’nin Katar’ın yanında durduğu gibi Katar’ın da Türkiye’nin yanında durduğu yorumunu yaptı. Gazete Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'nin birbirlerine sarılırken çekilmiş fotoğraflarına tam sayfa yer verdi. Ayrıca bu kareye, "Katar ve Türkiye vefa ile omuz omuza" notu düşüldü.

"Doha kardeşleri hayal kırıklığına uğratmaz"

Katar’ın önde gelen bir diğer gazetesi Peninsula ise Katarlı diplomat Lulu Al Khater'in görüşlerine yer verdi. Khater, Türkiye'ye yapılacak olan 15 milyar dolarlık yatırımı hatırlatarak, "Doha kardeşleri hayal kırıklığına uğratmaz" dedi.

“Desteklemekten çekinmeyiz"

Ayrıca haberde, Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'nin "Türkiye stratejik bir müttefiktir ve bunu desteklemekten çekinmeyiz" sözlerine yer verildi.