Katalog evliliğini kabul etmeyince başına bunlar gelmiş

FETÖ davasında tanık olan Ömer B., örgütün katalog evliliği teklifini kabul etmediği için pilotluk eğitimlerinden elendiğini iddia etti.

Güncellenme 04 Aralık 2018 17:24

FETÖ, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin, 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada; tutuklu, tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

"Bunların hepsi bizden mi?"

Tanıklardan Ömer B., ortaokul yıllardan FETÖ yapılanması ile tanıştığını, 2014’te de bağını kopardığını, örgüt içinde bulunduğu yıllarda sohbet adı altındaki örgüt toplantılarına katıldığını, Hava Harp Okulu'na girdikten sonra kendisinden sorumlu bir "örgüt abisi"nin olduğunu, bu kişinin üstünde de Metin kod adlı bir FETÖ’cünün yer aldığını, bu kişinin sohbet grubu oluşturmak için askeri öğrencilerin isimlerini saydığını, verdiği isimlerin çok olması karşısında, "Bunların hepsi bizden mi?" diye şaşırdığını anlattı.

Örgütten bu nedenle soğumuş

Savaş pilotluğu eğitiminden, FETÖ’cüler nedeni ile elendiğini iddia eden Ömer B., bunu kendisiyle ilgilenen örgüt sorumlularına ilettiğinde, eleyen kişilerin FETÖ'cü olmadığının söylenmesi üzerine örgütten soğumaya başladığını ifade etti.

Elenme sebebi katalog evliliğini reddetmesiymiş

Ömer B., kendisine katalog evliliği yapması için baskı yapıldığını, kendisinin kız arkadaşı olduğunu söyleyerek bu baskılara boyun eğmediğini böyle bir evliliği reddettiği için elendiğini ileri sürdü.