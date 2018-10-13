Katalan medyasından çok konuşulacak Messi iddiası

Katalan medyası, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yle ilgili çok konuşulacak bir haberi gündeme getirdi.

Güncellenme 13 Ekim 2018 13:12

Katalan kulübünün, tecrübeli futbolcuya 2023'e kadar sürecek yeni sözleşme önereceği iddia edilirken bu mukavelede Messi'nin '2020 yılından itibaren majör liglerde yer alanlar dışında bir takıma gitmek istemesi halinde serbest kalma bedeli olmayacak' maddesinin bulunacağı öne sürüldü.

Diğer bir deyişle Lionel Messi, iddia edilen yeni sözleşmeyi imzalaması halinde 2020'den itibaren Arjantin'e dönmek isterse 'bedava' transfer olabilecek ancak Real Madrid'e ya da Manchester Unitedgibi elit takımlara bu şekilde gidemeyecek.