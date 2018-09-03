Kasımpaşa’nın golcü ismi fırtına gibi esiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’nın golcü ismi Mbaye Diagne, yeni sezona etkili bir giriş yaptı.

Güncellenme 03 Eylül 2018 12:36

Spor Toto Süper Lig’in yeni sezonuna etkili bir giriş yapan Kasımpaşa’nın golcü ismi Mbaye Diagne, rakip fileleri havalandırmaya devam ediyor.

Etkili performansı ile konuşuluyor

Henüz 27 yaşında olan yıldız futbolcu, ilk üç haftada gösterdiği etkili performansı ile adından sıkça söz ettirdi. 4. Haftada iç sahada oynanan MKE Ankaragücü maçında da 6. golünü atma başarısı gösterdi. Mücadelenin 13. dakikasında İlhan Depe'nin içeri çevirdiği topa yaptığı kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçiren Diagne, golün sevincini taraftarlarla paylaştı.

90 dakika sahada kaldı

Ankara temsilcisi karşısında alınan 2-1'lik galibiyet ile 4. haftayı namağlup lider kapatan lacivert-beyazlı ekipte, Senegalli golcü, Ankaragücü karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Geçen sezon gelmişti

27 yaşındaki Senegalli forvet, İtalya Serie D ekibi AC Brada'da kendini gösterdi ve 2013'te 100 bin euro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. Juve'de bulunduğu sürede Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo'ya kiralanan golcü futbolcu 2015'te 1.15 milyon euro bedelle Macar temsilcisi Ujpest saflarına katıldı. Çin ekibi Tianjin Teda, 2016 ara transfer döneminde Diagne'yi renklerine kattı. Geçen ocak ayında ise Paşa, Diagne'yi bedelsiz olarak renklerine bağladı.