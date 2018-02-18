Kasımpaşa, Galatasaray'ı mağlup etti!

Süper Lig 22. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı.

Güncellenme 18 Şubat 2018 21:25

İlk yarı

Maçın 7. dakikasında Kasımpaşa ceza sahasında Bafetimbi Gomis ,baygınlık geçirdi. Yere yığılan Gomis'e sağlık ekipleri müdalede bulundu. Yıldız oyuncu, yaklaşık 4 dakika sonra oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Galatasaray, Gary Rodrigues ile 1-0 öne geçti. Rakiplerini bir bir geçen Rayn Donk uzun bir pasla topu Rodrigues'e gönderdi. Genç oyuncu rakiplerinden kurtulduktan sonra uzak köşeye kesme bir vuruş gerçekleştirdi ve muhteşem bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Zorlu geçen mücadelenin 45+2'inci dakikasında Bernard Mensah ceza sahasına girdikten sonra Serdar Aziz ile girdiği ikili mücadelede yere düştü. Olaydan sonra topun başına geçen Mbaye Diagne topu ağlara gönderdi.

İlk yarınnın kalan geride kalan kısmında başka gol olmadı. Maç ilk yarıda 1- 1 berabere bitti

İkinci yarı

Fatih Terim, ilk yarında rakibine yaptığı aşırı müdahale sonucu penaltıya sebep olması nedeni ile Serdar Aziz'in yerine Eren Derdiyok'u oyuna dahil etti.

İkinci yarı daha etkili bir performans sergileyen Kasımpaşa 80. dakikada Koita'nın attığı golle 2-1 öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Koita estetik bir vuruşla Muslera'yı avlamayı başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.