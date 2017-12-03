Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye dayanamadı!

Kasımpaşa'yı evinde ağırlayan Fenerbahçe 4-2 üstünlükle maçı bitirdi.

Güncellenme 03 Aralık 2017 21:42

Spor Toto Süper Ligi'nde bu hafta Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı evinde konuk etti.

İlk yarı

Rakibine baskın ve hızlı bir şekilde maça başlayan Fenerbahçe, 26. dakikada Roman Neustadter'in kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Golden sonra baskın ataklarını devam ettiren Fenerbahçe, ilk yarının bitmesine yakın Kasımpaşa'dan Mensah'ın kullanığı serbest avuruşla gol şoku yaşadı. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

İkinci yarı

İkinci yarıya golle başlayan sarı-lacivertli ekibi öne taşıyan isim bu kez sezonun en golcü isimlerinden olan 49. dakikada Giuliano oldu. 2. golle hızını artıran Fenerbahçe, Giuliano'nun attığı yeni bir golle, 3-1 öne geçti.

Oyuna sonradan giren Valbuena ise 81. dakikada takımının 4. golünü attı. Kasımpaşa'da 2. gol ise bu golün hemen ardına Murillo'dan geldi. Geriye kalan zamanda başka gol atılmadı. Maç 4-2 bitti.

Bu maçla birlikte Fenerbahçe puanını 26'ya çıkardı, Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.