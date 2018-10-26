Kaşıkçı'nın nişanlısı canlı yayında her şeyi bir bir anlattı

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, 2 Ekim'de yaşadıklarını anlattı.

Güncellenme 26 Ekim 2018 16:40

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz yaşananları canlı yayında anlattı.

“2 Ekim çok zor bir gündü”

Hatice Cengiz, 2 Ekim’in gerçekten çok zor bir gün olduğunu, halen anlamadığı çok fazla sorunun olduğunu, işin içinde bilemediği bir yerde acaba bir şey ihmal mi ettik diye kendisine sorduğu bir gün olduğunu söyledi.

Konsolosluğa giderken her şey normalmiş

2 Ekim'de normal bir şekilde Londra'dan döndüğünü ve o gün neler yapacaklarını konuştuklarını belirten Hatice Cengiz, konsolosluğa giderken gündelik hayata dair şeylerden konuştuklarını, ikinci kez konsolosluğa giderken hiç endişeli olmadığını, aldıkları bazı beyaz eşyaları beğenmediğini, neden beğenmediğini anlattığını aktardı.

Telefonları nişanlısına bırakmış

Hatice Cengiz, konsolosluk önünde hiç beklemediklerini, prosedürü bildiklerini, telefonları kendisine bıraktığını ve o uzun bekleyiş başladığını ifade etti.

Türkiye’de hastalanmış

Cemal Kaşıkçı’nın Türkiye’de bir kez rahatsızlandığını, programa katıldığı gün rahatsızlığı nedeniyle konuşmasını yapamayacak durumda olduğunu söyleyen Cengiz, nişanlısının kendisini de konuşmaya davet ettiğini, gittiğinde onu çok hasta gördüğünü ve onu hastaneye götürdüğünü belirtti.

Yasin Aktay ayrıntısı

Cengiz, hastaneden dönerken kendisine sormuştum "Bana tavsiye edeceğin biri var mı aramam için?" diye sorduğunu, Yasin Aktay’ı arayabilirsin dediğini, Aktay’ın eski dostu olduğunu söylediğini, konsolosluğa ilk defa giderken bu cümlenin aklına geldiğini, konsolosluğa giderken "Başıma bir şey gelirse Yasin Aktay'ı ara" diye bir şey demediğini, bu bilginin bu anlamda önemli olduğunu söyledi.