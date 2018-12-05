Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme!
Savcılık, Suudi yetkililer Ahmed Asiri ve Saud El Kahtani hakkında yakalama kararı talep etti.
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda suikaste kurban giden Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, Suudi yetkililer Ahmed Asiri ve Saud El Kahtani hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edilecek.
Riyad’dan hamle gelmeyecek
Uluslararası ajansa basına konuşan bir üst düzey yetkiliye göre, bu hamle, Asiri ve Kahtani hakkında Riyad'dan adım gelmeyeceğine inanıldığını gösteriyor.
Adının açıklanmasını istemeyen bir Türk yetkili, olayla ilgili bütün şüphelilerin Türkiye’ye iade edilmesi durumunda, uluslararası toplumun endişelerinin giderilebileceğinin altını çizdi.