Kaşıkçı soruşturması soruşturması kapsamında 15 kişi ifade veriyor!

Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında 15 konsolosluk çalışanı ifade veriyor.

Güncellenme 19 Ekim 2018 17:13

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun makam şoförünün de olduğu yaklaşık 15 konsolosluk çalışanı, savcılığa tanık olarak ifade veriyor.

Çalışanlar tanık olarak dinleniyor

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada konsolosluk çalışanları tanık olarak dinleniyor.

15 kişi ifade veriyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çağrılan yaklaşık 15 tanık savcılara ifade veriyor.

İfade verenler arasında makam şoförü de var

İfade verenler arasında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun makam şoförü, konsolosluğun teknik sorumlusu, santral görevlisi ve muhasebe sorumlusu da var.