Kaşıkçı için Mekke ve Medine'de gıyabi cenaze namazı kılınacak

Bugün sabah namazını müteakip Mescid-i Nebevi'de, cuma namazının ardından da Mescid-i Haram'da Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazları kılınacak.

Güncellenme 16 Kasım 2018 11:02

Mescid-i Nebevi imamı, sabah namazının ardından "merhum kişiler, bir çocuk ve gaip kişi" niyetine namaz kıldırdığı görüntüler paylaşıldı.

Gıyabi cenaze namazı kılınacak

Twitter hesabın açıklama yapan Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah Kaşıkçı, babası için bugün sabah namazını müteakip Medine'deki Mescid-i Nebevi'de, cuma namazının ardından da Mekke'deki Mescid-i Haram'da gıyabi cenaze namazları kılınacağını duyurmuştu.

Cuma’dan Pazar’a kadar taziye kabul edecek

Oğul Kaşıkçı daha önce yaptığı açıklamada da, babası için taziyeleri Cuma’dan Pazar’a kadar Cidde’de bulunan evinde kabul edeceğini belirtmişti.

“Ceset, konsoloslukta parçalanarak dışarı çıkarıldı"

Kaşıkçı ailesinin taziye ve cenaze namazı açıklaması, Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan'ın cinayet soruşturmasına ilişkin başkent Riyad'da dün düzenlediği basın toplantısının ardından yapıldı.

Basın toplantısında konuşan Şelan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlarını paylaşarak, "Kaşıkçı'nın cesedi, konsoloslukta parçalanarak dışarı çıkarıldı" demişti.

“5 kişinin idamı istendi”

Kaşıkçı'yı öldüren ekibi kurma emrini eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri'nin verdiğini, öldürme talimatının ise ekibin başkanı tarafından verildiğini söyleyen Şelan, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamı istendi." ifadesini kullanmıştı.