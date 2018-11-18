Kaşıkçı hakkında ortalığı karıştıracak iddia! Nişanlısı bu habere ne dedi?

Vahşice öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın Hatice Cengiz'den aylar önce Mısırlı bir kadınla evlendiği iddia edildi.

Güncellenme 18 Kasım 2018 12:46

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldükten sonra parçalara ayrılan Cemal Kaşıkçı hakkında bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenmek için gerekli belgeleri almak için girdiği konsolosluktan bir daha çıkamayan Kaşıkçı hakkında başka bir iddia da bu kez yazarı olduğu Washington Post gazetesinden geldi.

Mısırlı bir kadınla evliymiş

Habere göre, Kaşıkçı evlenmek üzere olduğu Hatice Cengiz’den birkaç önce de Mısırlı bir kadınla evlendi. Fakat kaşıkçı bu evliliği ailesinden ve Cengiz’den sakladı. Gazete o nikaha ait fotoğrafları da yayınladı. Hatice Cengiz ise "Cemal hiç bana bu kadından bahsetmedi" dedi.

Gizli bir törenle evlenmiş

Washington Post; Mısırlı kadının, Cemal Kaşıkçı'yla bu yıl ABD'de gizli bir törenle evlendiğini iler sürdü. Haberde, 'Ortadoğu'nun bir ülkesindeki evliliğini ispatlayan belgeleri Türkiye ve Suudi Arabistan konsolosluklarına teslim ettiği’ de belirtildi.

İsmini vermek istemedi

Güvenlik gerekçesi ile adının adının ve soyadının baş harfleri veren kadın, bir Müslüman eş olarak bütün haklarını ve tanınmayı istediğini belirtti.

Düğünden kareleri gazeteye servis etti

Öte yandan bu kişi, Kaşıkçı'yla olan mesajlarını, düğünde çekilen fotoğrafların da aralarında bulunduğu fotoğrafları da gazeteye gönderdiğinin altını çizdi.

Adı: Hanan Atr

Fakat bazı sosyal medya hesaplarında bu kadının adının "Hanan Atr" olduğunu ileri sürüldü. Ayrıca, Kaşıkçı’nın eski bir dostunun bu evliliğe de eşlik ettiği iddia edilirken bu kişi yüne güvenlik endişesi ile isminin açıklanmasını istemedi.

Algı operasyonu mu?

Kaşıkçı ailesi konuyla ilgili yorum yapmadı ama Hatice Cengiz, kendisinin böyle bir evlilikten haberi olmadığını, Kaşıkçı üzerinden algı operasyonu yapıldığını savundu.

Kaşıkçı adı zedelenmek isteniyor

Hatice Cengiz, Kaşıkçı’nın bu kişiden kendisine bahsetmediğini, insanlarda oluşan Cemal Kaşıkçı imajının zedelenmek istendiğini, bunun Kaşıkçı’yı itibarsızlaştırmaya ve itibarını zedelemeye yönelik bir girişim olduğundan şüphelendiğini dile getirdi.

10 yıl önce tanışmışlar

Mısırlı Atr ise Körfez ülkesinde yaşadığını, ABD'ye iş gezisi için gittiğinde Kaşıkçı'yla zaman geçirdiğini, Suudi gazeteciyle 10 yıl önce bir Ortadoğu Medya forumunda tanıştığını, romantik ilişkilerinin bir yıl önce başladığını anlattı.

En son Eylül’de görmüş

Kaşıkçıyı en son Eylül'ün başında gördüğünü, söyleyen Atr, Kaşıkçı'nın Suudi hükümetinin ona karşı bazı tedbirler alabileceğinden endişe ettiğini ancak hayati bir tehlike olduğunu düşünmediğini söyledi.

Nikahı kıyan kişi konuşmadı

Atr ile Kaşıkçı'nın nikahını kıydığı söylenen Virginia'daki Amerikan Açık Üniversitesi'ndeki İslam Çalışmaları Profesörü Enver Hacac, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Evlilik gerçekse tazminat alacak

Gazete, Atr, kendi iddialarını ispatladığı durumunda, Suudi hükümetinin Kaşıkçı ailesinin verdiği tazminatın bir kısmını alabileceğini de yazdı.