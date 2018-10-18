Kaşıkçı cinayetinin kritik ismi öldü!

Cemal Kaşıkçı’yı infaz eden 15 kişilik timde yer alan Bostani, Riyad'da şüpheli bir kaza sonucu öldü.

Güncellenme 18 Ekim 2018 13:30

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda vahşice katledildiği iddia edilen Cemal Kaşıkçı’nın infazında yer alan 15 kişiden biri olan Meşal Saad El Bostani, Riyad’ta şüpheli bir kazada öldü.

2 Ekim’de Türkiye’ye gelmişti

Yeni Şafak’ın haberine göre, Bostani’nin "susturulmuş olabileceği" iddia ediliyor. Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde teğmen rütbesiyle görev yapan Bostani, 2 Ekim’de özel jetle İstanbul'a gelenlerden biriydi. Bostani, Wyndham Grand Hotel’de kaldıktan sonra yine özel jetle saat 21:46'da Türkiye'den ayrılmıştı.

Timdeki görevi neydi?

Bostani’nin öldüğü trafik kazasının şekli ve zamanıyla ilgili bilgi verilmediği ifade edildi. Timdeki isimler arasında hiyerarşi olmadığı belirtilirken, Bostani’nin Kaşıkçı cinayetinin hangi aşamasında rol aldığı da henüz netleşmedi. Timin diğer üyelerinin benzer biçimde başına bir şey gelip gelmeyeceği tartışılıyor.