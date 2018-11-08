Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair yeni iddialar ortaya atıldı. Al Jazeera'nin haberine göre, Suudi konsolosun evinden Kaşıkçı'ya ait bulgular çıktı.

Güncellenme 08 Kasım 2018 13:01

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’yı öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Katar merkezli Al Jazeera bomba etkisi yapacak bir iddia daha ortaya attı.

Konsolosun evinde yeni delillere ulaşıldı

Haberini, Türkiye'deki bir Başsavcılık kaynağına dayandıran Al Jazeera, incelemeler sonucunda Suudi konsolosun evinde hidroflorik asit ve özel kimyasal kalıntıların bulunduğunu, bulguların Cemal Kaşıkçı'nın vücudunun konsolosun evinde tamamen yok edildiğini gösterdiğini ileri sürdü.

Hidroflorik asit hakkında:

Hidroflorik asit, hidrojen florür bileşiğinin sudaki çözeltisine verilen isimdir. Özellikle cam işleme sanayiinde kullanılır. Camı aşındırıcı etkisi olduğundan dolayı, cam şişelerde saklanamazlar. Berrak sıvı halinde olup, HF olarak tanımlanır.