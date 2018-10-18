Kaşıkçı, Belgrad Ormanları'na mı gömüldü?

Polis ekipleri, Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Belgrad Ormanları'na gömülmesi ihtimali kapsamında inceleme başlattı.

Güncellenme 18 Ekim 2018 15:56

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra esrarengiz bir şekilde kaybolan Cemal Kaşıkçı ile ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Belgrad Ormanları’nda inceme yapmaya başladı. Olay günü konsolosluğa giren araçların çıkışta buraya gelebileceğini ihtimal dahilinde bulunduran ekipler, kamera kayıtları topladı ve Belgrad Ormanları’ndan araştırma yaptı.

Polis delil bulabilir

Belgrad Ormanı’na gelen ekipler, tüm kamera kayıtlarını toplarken, içeride de arama yaptı. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından polisin bir delil bulabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.