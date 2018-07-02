Kaset kumpasından yargılanan FETÖ'cüyü kim öldürdü?

Deniz Baykal ve bazı MHP'lilere kaset kumpası kapsamında yargılanan FETÖ sanığı Zeki Güven, yattığı cezaevinde ölü bulundu.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 09:01

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntüleri internete yükleyenlerle ilgili görülen davanın sanıklarından olan Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven, dün yattığı Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatağında ölü bulundu.

Deniz Baykal'a ve bazı üst düzey MHP'lilere kaset kumpası soruşturması kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın firari sanıklarından olan ve Eskişehir'de yakalanan, eski istihbarat müdürü Zeki Güven çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Sabah'ın haberine göre, Ankara eski İstihbarat Şube Müdürlüğü yapan Zeki Güven yatmış olduğu Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatağında ölü bulundu.

Uzun süre polis ve adaletten kaçtıktan sonra yakalanan FETÖ sanığı Güven'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.