Kaset kumpasçısı FETÖ'cüye operasyon!

Deniz Baykal'ın özel hayatına ilişkin görüntüleri internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında aranan polis ve eşi yakalandı.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 11:21

FETÖ'nün "Altın Çocuklar" olarak adlandırdığı emniyet yapılanmasına üst düzey görevli olan firari sanık eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir'deki bir AVM'de yakalandı.

FETÖ yapılanmasında üst düzey konumdaydı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütünün Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olduğu bildirilen ve Ankara 2, 4 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerince "Terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan" aranan kaset kumpasçılarından eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven ve Samsun Sulh Ceza Hakimliğince "Terör örgütü üyeliği" suçundan aranan karısı eski hakim Sevda Güven'i kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Baykal'ın kaset skandalıyla ilgili aranıyordu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 zanlı hakkında hazırlanan ve Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki şüpheliler arasında Zeki Güven de yer alıyor.

"Altın çocuklar" olarak biliyorlar

Bu arada, elebaşı Fetullah Gülen tarafından örgütün Emniyet üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler arasında gördüğünden "Altın çocuklar" içinde bulunduğu bildirilen Zeki Güven’in, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, polise yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği öğrenildi.