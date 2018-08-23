Kasaplar bu bayram ne kadar kazandı?

Kurban Bayramı nedeni ile İstanbul'a adeta kasap göçü yaşandı. Peki bu süreçte kasapların geliri ne oldu?

Güncellenme 23 Ağustos 2018 12:49

İstanbul’daki farklı semtlerde bulunan 560 kurban kesim tesisinde çalışmak üzere çok sayıda kasap, Anadolu’dan adeta göç etti. Kasapların kurbanda günlük 700 TL kazandığı ve bayram sonrası memleketlerinde bulunan kasap dükkanlarına geri dönecekleri belirtildi.

1 aylık gelir 3 günde çıkıyor

Hafta başında Kurban Bayramı için İstanbul’un yolunu tutan hayvan sahipleri, elindeki kurbanların büyük bir bölümü sattı. Bu kapsamda, kurban piyasasının merkezi İstanbul'da yaklaşık 560 tesiste kasaplar, 1 aylık gelirini 3 günde çıkarıyor. Bu bayramda da kasaplar, yetkili kurumlarda çalışmak için büyük şehirlerin yolunu tuttu. İstanbul’da bayramın ilk günü sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun mesai aralıksız devam ediyor.

Büyük baş kesimi 200 TL

Büyükbaş için 200 TL'den başlayan kesim fiyatları sayesinde Anadolu'nun dört bir yanından yaşanan kasap göçü, piyasayı hareketlendirdi. Aralarında, belediyelerin zorunlu kıldığı eğitimi personele vermek için gelenler de var. İslami şartlara uygun ve son teknoloji kesim uygulamaları işlerin hızlı ilerlemesini sağlıyor. Bu durumdan memnun vatandaşın artan talebiyle oluşan kasap açığı haliyle farklı illerden karşılanıyor.

Belediyenin verdiği bilgiye göre, kesim alanları ortalama 4 ila 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla vakıf ve çeşitli kurumlarca kiralanıyor. Her bir alanda 15 kişilik kasap ve yardımcı personel görev yapıyor.

Kasapların aldıkları ücretler, kurbanı kesenler günde bin 700 lira; eti parçalayanlar için ise 250 ila 500 lira arasında değişiyor.