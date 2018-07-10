Kas yapımını kolaylaştıran besinler!

Güçlü kaslar sahip olmak isteyen kişiler öncelikle spor yapmak istiyor ancak bazı besinler tüketerek kas yapımını daha kolay hale getirebilirsiniz.

Güncellenme 10 Temmuz 2018 11:00

Uzmanlar vücudun kas yapımını daha kolay hale getiren besinleri sıraladı. Peki bu besinler hangileridir?

Yumurta

İçerisinde yüksek oranda çinko, vitamin, demir ve kalsiyum bulunmakta tüm bunların yanı sıra kas yapımını kolaylaştıracak derecede 6-8 gram protein içermektedir.

Balık yağı

Vücut için önemli bir besin kaynağı olan balık aynı zamanda metabolizmayı hızlandırmaya da yardımcı olur.

Tavuk

Fırında veya kızartma olarak tüketebileceğiniz tavuk, yüksek oranda protein içerir ve her tavuk içerisinde ortalama 30 ile 100 gram arası protein bulunuyor.

Yulaf

Son derece sağlıklı olan yulaf, yüksek oranda lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Kişiler mutlaka yulaf tüketmeye özen göstermelidirler.

Ananas

İçerisinden proteini sindirmeye yardımcı bromelein adı verilen enzimler bulunuyor. Özellikle spor sonrası kahvaltı ve ara öğünlerde ananas tüketmeye özen göstermek gerekir.

Muz

Sağlıklı ve besleyici bir meyve olan muz, şeker oranı yüksek olması bakımından diyabetik hastaların tüketirken dikkatli olmaları gerekir ancak muz, kas yapımını kolaylaştırıcı bir etkiye de sahiptir.

Brokoli

Yüksek oranda mineral ve lif içermesi bakımından brokoliyi ıspanak, domates, mısır ve biber kullanarak sağlıklı salatalar hazırlayabilirsiniz.

Ispanak

Ispanak yüksek oranda demir içermesi bakımından yapılan araştırmalara göre yüzde 20 oranında kas büyümesini artırdığı kanıtlanmıştır.

Süzme peynir

İçerisinde yüksek oranda protein bulunması bakımından uzun süre tokluk hissi yaşamanıza neden oluyor.

Somon

Metabolizmayı hızlandırıcı bir etkiye sahip olmasının yanı sıra omega 3 bakımından zengin olan somon, kas gelişiminde de önemli bir etkiye sahiptir.

Badem

E vitamini içeriğinin yüksek olması bakımından önemli bir besindir. Aynı zamanda yüksek oranda protein ve yağ deposudur.