Kas yapan besinler açıklandı!

Herkesin hayali güçlü kaslara sahip olmaktır. Tabi ki güçlü kasların olmazsa olmazı spor ancak ekstra takviye besinlerle sizde güçlü kaslar sahip olabilirsiniz.

Güncellenme 09 Kasım 2018 11:48

Yapılan araştırmalar sonucunda kas yapmanıza yardımcı olacak besinler belirlendi. Peki sporla birlikte hangi besinleri tüketerek güçlü kaslara sahip olabilirsiniz uzmanlar açıkladı:

Muz

Sağlıklı ve besleyici bir meyve olan muz, şeker oranı biraz yüksek olmasına karşılık kas yapımını destekleyici bir yapıya sahiptir.

Yumurta

Yumurta ortalama olarak 6-8 gr arası protein içermektedir. Tüm bunların yanı sıra çinko, demir ve kalsiyum açısından da zengin bir besindir.

Çikolatalı süt

Kas yapımında etkili bir diğer besin ise çikolatalı süttür. Egzersiz sonrası içilen bir bardak çikolatalı süt bitkinliğin giderilmesine yardımcı olur.

Somon

İçerisinde bulunan omega 3 yağ asitleri kas gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda kişinin metabolizmasını da hızlandırır.

Tavuk

Tavukta ortalama olarak 30 ile 100 gram arası protein bulunur. Tüketirken kızartma veya fırında tercih edebilirsiniz. Ancak kilo kontrolünde hassas olan kişiler kızartma yerine fırında yağsız olarak pişirebilirler.

Kuru baklagiller

Hayvansal gıdalarda olduğu kadar önemli bir protein kaynağı ise kuru baklagillerdir. Vejetaryenler için önemli bir protein kaynağıdır. Kas yapımının yanı sıra dengeli beslenmek içinde baklagiller önemli bir yere sahiptir.