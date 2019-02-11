Kartal'da yaşanan faciayla ilgili soruşturma devam ediyor
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin yaralandığı apartman faciasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
İstanbul Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı apartman faciasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcıları bilirkişiler eşliğinde delil topladı.
Adli soruşturma devam ediyor
Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kartal’da bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan adli soruşturma devam ediyor.
Delil toplanıyor
Soruşturma kapsamında olay yerinde inceleme yapmak üzere görevlendirilen Cumhuriyet savcılarının, binanın enkazında bilirkişiler eşliğinde delil topladığı öğrenildi.
İncelemeler yapılacak
Savcılığın, binanın kolonlarından numuneler aldığı, alınan numuneler üzerinde inşaatta kullanılan malzemelerin kalitesine ilişkin incelemeler yapılacağı belirtildi.
Soruşturma kapsamında, olayın aydınlatılması ve kusurların tespitine yönelik olay yerindeki incelemelerin sürdüğü de ifade edildi.