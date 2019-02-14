Kartal'da çöken bina hakkında flaş gelişme
Kartal’da çöken 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin üç kişi gözaltına alındı.
Kartal’da çöken 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin üç kişi gözaltına alındı.
Soruşturmada yeni gelişme
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.
Üç gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Boran gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.